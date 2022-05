Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 40.522 contagi e 113 morti: bollettino 7 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40. 522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 113 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 305.563 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,3%. In calo i ricoverati con sintomi Covid. Sono in totale 8.815 i ricoverati, 349 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 355, otto in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI CAMPANIA – Sono 4.751 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 maggio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40. 522 i nuovida Coronavirus in, 72022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 113. Nelle24 ore sono stati processati 305.563 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,3%. In calo i ricoverati con sintomi. Sono in totale 8.815 i ricoverati, 349 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 355, otto in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI CAMPANIA – Sono 4.751 i nuovida Coronavirus, 72022 in Campania, secondo i dati-19 ...

