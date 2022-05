Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘L’Isola dei Famosi’ vince la prima serata (Di sabato 7 maggio 2022) ‘L’Isola dei Famosi‘ in onda su Canale 5 si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata di ieri con 2.483.000 telespettatori e il 18,25% di share. Su Rai1 ‘The Band’ ha ottenuto invece 2.126.000 telespettatori e il 12,18%, mentre Retequattro con ‘Quarto Grado’ ha totalizzato 1.177.000 telespettatori e il 7,83%. ‘Fratelli di Crozza’ su Nove ha registrato 1.276.000 telespettatori e il 6,4% di share e Rai2 con ‘N.C.I.S. Unità Anticrimine’ ne ha conquistati 1.294.000 con il 6,21% mentre, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ha segnato il 5,32% di share con 1.003.000 telespettatori. Italia1 con il film ‘Rocky IV’ ha interessato 1.083.000 telespettatori e il 5,48%. Su La7 ‘Propaganda Live’ è stato visto da 710.000 telespettatori pari al 4,94% e Rai3 con ‘Germinal’ ha totalizzato 427.000 telespettatori e il 2,2%. Chiude la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022)dei Famosi‘ in onda su Canale 5 si è aggiudicata glidelladi ieri con 2.483.000 telespettatori e il 18,25% di share. Su Rai1 ‘The Band’ ha ottenuto invece 2.126.000 telespettatori e il 12,18%, mentre Retequattro con ‘Quarto Grado’ ha totalizzato 1.177.000 telespettatori e il 7,83%. ‘Fratelli di Crozza’ su Nove ha registrato 1.276.000 telespettatori e il 6,4% di share e Rai2 con ‘N.C.I.S. Unità Anticrimine’ ne ha conquistati 1.294.000 con il 6,21% mentre, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ha segnato il 5,32% di share con 1.003.000 telespettatori. Italia1 con il film ‘Rocky IV’ ha interessato 1.083.000 telespettatori e il 5,48%. Su La7 ‘Propaganda Live’ è stato visto da 710.000 telespettatori pari al 4,94% e Rai3 con ‘Germinal’ ha totalizzato 427.000 telespettatori e il 2,2%. Chiude la ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ?? Il presidente #Zelensky è intervenuto alla #ChathamHouse, #thinktank di #Londra, lasciando intendere che, almeno… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - CorriereCitta : Rapinatore con parrucca in azione sulla metro di Roma, arrestato 27enne - beth2ely : RT @elevisconti: @GiuseppeConteIT La informo sulle ultime notizie presidente: Zelensky è disposto a negoziare, Putin no e infatti ha attacc… -