Ufc | Oliveira e il caso della bilancia | per 200 grammi perde la cintura

Duecento grammi. Charles Oliveira non è più il campione dei pesi medi Ufc per duecento grammi. Non si tratta di pugni ma di peso: alla vigilia dell'incontro in cui il brasiliano avrebbe difeso la cintura, è stato privato del titolo per non aver rispettato il limite di peso.

