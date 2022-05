Ucraina | ultime notizie Transnistria | esplosioni alla frontiera Biden vara nuovo pacchetto di aiuti per Kiev

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 7 maggio 2022) Non si fermano sforzi per evacuare civili dall’acciaieria Azovstal, dopo leaperture di Zelensky all’ipotesi di una pace con la rinunciaCrimea. Ieri decine di persone sono state evacuate ieri dallo stabilimento e consegnate ai rappresentanti Onu e Croce Rossa.Gli Usa pronti a inviare inmunizioni d'artiglieria, radar e altro equipaggiamento. Le forze armate russe hanno sparato su una colonna di auto di civili in fuga da una città occupata da Mosca nella regione di Kharkiv (est), uccidendo almeno 4 persone