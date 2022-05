Ucraina | slitta ancora accordo su nuove sanzioni Ue

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra in, il sesto pacchetto dicontro la Russia. Non ci sarà neanche oggi l’tra gli Stati Ue sulle misure, che comprendono un embargo graduale sulle importazioni di petrolio da Mosca. A quanto apprende l’Adnkronos, il Coreper, il comitato che riunisce i rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue, dovrebbe riunirsi domani, probabilmente a metà giornata, per fare il punto sull’embargo al greggio russo, con l’intenzione di adottare il pacchetto tutto insieme. L'articolo proviene da Italia Sera.

