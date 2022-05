Ucraina-Russia, Borrell: “Putin fermi la guerra” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il messaggio è uno solo: Putin fermi la guerra”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, in un’intervista data a TgCom24 a Firenze, in occasione del Soteu 2022. “E’ lo stesso messaggio che ripeto dall’inizio di questa tragedia – continua – e cioè che fermi la guerra, che smetta di aggredire i suoi vicini. Io avevo anche scritto una lettera al ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov, a nome dei 27 Stati europei, dicendo che eravamo disposti a discutere delle legittime preoccupazioni della Russia, rispetto alla sua sicurezza, dicendo che volevano negoziare ma sa qual è stata la loro risposta? Bombardare Kiev”. “E’ difficile – aggiunge – cercare di dialogare con chi sta commettendo crimini di guerra, distruggendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il messaggio è uno solo:la”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, in un’intervista data a TgCom24 a Firenze, in occasione del Soteu 2022. “E’ lo stesso messaggio che ripeto dall’inizio di questa tragedia – continua – e cioè chela, che smetta di aggredire i suoi vicini. Io avevo anche scritto una lettera al ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov, a nome dei 27 Stati europei, dicendo che eravamo disposti a discutere delle legittime preoccupazioni della, rispetto alla sua sicurezza, dicendo che volevano negoziare ma sa qual è stata la loro risposta? Bombardare Kiev”. “E’ difficile – aggiunge – cercare di dialogare con chi sta commettendo crimini di, distruggendo ...

