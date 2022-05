Ucraina-Russia, Anpi: “Preoccupati dalle parole di Guerini” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Segreteria nazionale Anpi esprime preoccupazione per i contenuti dell’audizione del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini nelle commissioni riunite di Camera e Senato”. Così in una nota dell’Anpi. “L’ammissione dell’invio in Ucraina di dispositivi militari, sia pur a cortissimo raggio, in grado di colpire postazioni in territorio russo contraddice l’auspicio di concrete e urgenti iniziative di negoziato condotto dall’Ue che oramai da più parti e sempre più frequentemente viene manifestato. L’annunciato invio di nostri soldati sotto l’egida della Nato in Ungheria e Bulgaria è un elemento di ulteriore preoccupazione e di accrescimento della tensione internazionale. Il ministro Guerini ha altresì comunicato che la dottrina militare russa prevede l’utilizzo di armi nucleari seppure ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Segreteria nazionaleesprime preoccupazione per i contenuti dell’audizione del Ministro della Difesa Lorenzonelle commissioni riunite di Camera e Senato”. Così in una nota dell’. “L’ammissione dell’invio indi dispositivi militari, sia pur a cortissimo raggio, in grado di colpire postazioni in territorio russo contraddice l’auspicio di concrete e urgenti iniziative di negoziato condotto dall’Ue che oramai da più parti e sempre più frequentemente viene manifestato. L’annunciato invio di nostri soldati sotto l’egida della Nato in Ungheria e Bulgaria è un elemento di ulteriore preoccupazione e di accrescimento della tensione internazionale. Il ministroha altresì comunicato che la dottrina militare russa prevede l’utilizzo di armi nucleari seppure ...

