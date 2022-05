Ucraina, medico che aiuta i feriti ad Azovstal: “Fermate l’incubo. Le persone muoiono tra le mie mani, vi prego di evacuare tutti” (Di sabato 7 maggio 2022) “Gloria all’Ucraina. Non ricordo quale giorno della guerra sia e la gente sta morendo, chi per i proiettili, chi per la fame. I feriti muoiono per mancanza di medicine e per le condizioni orribili. Non abbiamo tempo e non so se ho un domani. Sono un tartaro di Crimea, discendente di Gireys, musulmano. Prima dell’invasione ho ricevuto una formazione medica. Ora aiuto i feriti ad Azovstal. Prima della guerra non ho mai visto la morte. Ho lavorato in ambulanza, ho sempre aiutato le persone in ogni modo possibile, ma qui mi addolora vedere persone che muoiono tra le mie mani per ferite purulente solo perché nel 2022 non ci sono antibiotici. Siamo costantemente bombardati da aria, mare e terra. Vi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Gloria all’. Non ricordo quale giorno della guerra sia e la gente sta morendo, chi per i proiettili, chi per la fame. Iper mancanza di medicine e per le condizioni orribili. Non abbiamo tempo e non so se ho un do. Sono un tartaro di Crimea, discendente di Gireys, musulmano. Prima dell’invasione ho ricevuto una formazione medica. Ora aiuto iad. Prima della guerra non ho mai visto la morte. Ho lavorato in ambulanza, ho sempreto lein ogni modo possibile, ma qui mi addolora vederechetra le mieper ferite purulente solo perché nel 2022 non ci sono antibiotici. Siamo costantemente bombardati da aria, mare e terra. Vi ...

Advertising

Io_Selvatica : RT @ChiodiDonatella: VOLETE #ARMI IN #UCRAINA O #LETTI AL #CARDARELLI, #DRAGHI L'HA GIÀ DETTO? Altro che #prontosoccorso. Un girone dantes… - Ladygalga1 : RT @ChiodiDonatella: VOLETE #ARMI IN #UCRAINA O #LETTI AL #CARDARELLI, #DRAGHI L'HA GIÀ DETTO? Altro che #prontosoccorso. Un girone dantes… - laprovinciadico : Medico comasco cura i feriti della guerra in Ucraina - luglio1972 : RT @peruginoean: Medico comasco cura i feriti della guerra in Ucraina - peruginoean : Medico comasco cura i feriti della guerra in Ucraina -