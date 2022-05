Ucraina: Letta, 'veto Orban a sanzioni Ue gravissimo, così alleato Putin' (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Il cessate il fuoco può arrivare solo se la Russia capisce che deve fermarsi e quindi serve tutta la pressione possibile. Io sono scandalizzato da Orban che mette il veto contro le sanzioni Ue: si pone come chiaro ed esplicito alleato di Putin. Che unico Paese europeo blocchi le sanzioni è gravissimo e la responsabilità che Orban si sta prendendo è enorme. Noi siamo per l'unità dell'Ue per sanzioni nette e dure per arrivare a un cessate il fuoco". così Enrico Letta a margine di un'iniziativa a Siena. Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Il cessate il fuoco può arrivare solo se la Russia capisce che deve fermarsi e quindi serve tutta la pressione possibile. Io sono scandalizzato dache mette ilcontro leUe: si pone come chiaro ed esplicitodi. Che unico Paese europeo blocchi lee la responsabilità chesi sta prendendo è enorme. Noi siamo per l'unità dell'Ue pernette e dure per arrivare a un cessate il fuoco".Enricoa margine di un'iniziativa a Siena.

