Ucraina | Letta | “Scandalizzato da veto Orban a sanzioni Ue contro Russia”

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il cessate il fuoco può arrivare solo se lacapisce che deve fermarsi e quindi serve tutta la pressione possibile. Io sonodache mette illeUe: si pone come chiaro ed esplicito alleato di Putin. Che unico Paese europeo blocchi leè gravissimo e la responsabilità chesi sta prendendo è enorme. Noi siamo per l’unità dell’Ue pernette e dure per arrivare a un cessate il fuoco”. Così Enricoa margine di un’iniziativa a Siena. Quanto all’esecutivo, “una crisi di governo è fuori dai radar – assicura il segretario del Pd – sarebbe assurdo e l’Italia non ha bisogno. Mi sembra che nessuno la voglia. C’è la volontà di discutere in ...

...il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana che ricorda le missioni umanitarie in, ...lo introduce scherzando sulla sua intepretazione 'perfetta, stessi gesti, stesse espressioni' ......di quei paesi accanto all'e che sono parte dell'Ue: Polonia, Romania. Ma anche paesi che non sono dell'Ue come la Moldova, che ora sta rischiando". Così il segretario del Pd, Enrico, ...Da qualche settimana ormai, nella guerra tra le rispettive macchine di propaganda, si susseguono le voci e le accuse su presunti ammutinamenti negli eserciti russo e ucraino. Quella che emerge nelle..