Ucraina, la Nato gela Zelensky: non accetteremo mai annessione della Crimea (Di sabato 7 maggio 2022) Il segretario della Nato Jens Stoltenberg Roma, 7 maggio 2022 - Altolà della Nato sull'annessione della Crimea alla Russia . Dopo l'apertura di Zelensky di ieri, pronto a rinuciare alla penisola pur ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Il segretarioJens Stoltenberg Roma, 7 maggio 2022 - Altolàsull'alla Russia . Dopo l'apertura didi ieri, pronto a rinuciare alla penisola pur ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Cinquanta tra donne, bambini e anziani sono stati evacuati dall'acciaieria di Azovstal oggi. Lo ha detto… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Gli Usa 'partecipano alle ostilità'. Lo afferma il presidente della Duma Volodin: 'Non si tratta solo del… - MediasetTgcom24 : Nato: aiuteremo l'Ucraina anche se la guerra dovesse durare anni #ucraina #russiaukrainewar #9maggio #zelensky… - marmanyoro : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Il segretario generale della Nato Stoltenberg: 'I membri della Nato non accetteranno mai l'annessione illegale… - quantunque1 : RT @ProfCampagna: 'I russi non sfondano sul terreno in Ucraina, ma stanno vincendo alla grande in Italia'. (Paolo Mieli) Questo perché la… -