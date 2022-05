Ucraina, la guerra santa di Putin contro l’Occidente (Di sabato 7 maggio 2022) La guerra in Ucraina prosegue da ormai 70 giorni. Tanti sono i falsi motivi messi in campo dalla propaganda russa come la lotta contro i nazisti e l‘annessione del Donbass. In realtà questo conflitto si sta sempre più rivelando una guerra santa contro quello che è stato definito un Occidente corrotto. È questa la vera ideologia di Putin che si nasconde dietro il conflitto russo. Una follia appoggiata dal patriarca di Mosca Kirill e messa nella testa di Putin dal monaco Tihkon, la sua guida spirituale. La guerra in Ucraina, l’ideologia del monaco Tihkon e del patriarca Kyrill Secondo don Stefano Caprio, docente di Storia e Cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma, l’ideologia russa nascosta dietro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Lainprosegue da ormai 70 giorni. Tanti sono i falsi motivi messi in campo dalla propaganda russa come la lottai nazisti e l‘annessione del Donbass. In realtà questo conflitto si sta sempre più rivelando unaquello che è stato definito un Occidente corrotto. È questa la vera ideologia diche si nasconde dietro il conflitto russo. Una follia appoggiata dal patriarca di Mosca Kirill e messa nella testa didal monaco Tihkon, la sua guida spirituale. Lain, l’ideologia del monaco Tihkon e del patriarca Kyrill Secondo don Stefano Caprio, docente di Storia e Cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma, l’ideologia russa nascosta dietro ...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - GramsciAG : RT @ennebici: Signor Presidente Vladimir Putin, La campagna di propaganda in Italia va benissimo. Vi siete sostanzialmente presi le televi… - feetonthecool : RT @LiaQuartapelle: In Ucraina, a Bucha, dove l’esercito russo ha torturato e sepolto 173 civili in una fossa comune e dove ora si raccolgo… -