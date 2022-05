Ucraina | Kiev | ‘morti 25 100 soldati russi | distrutti 1122 tank'

(Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 25.100 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 25.100 uomini,carri armati, 2713 mezzi corazzati, 509 sistemi d'artiglieria, 172 lanciarazzi multipli, 84 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 199 aerei, 155 elicotteri, 1934 autoveicoli, 11 unità navali e 341 droni.

Il presidente Usa firmerà il 9 maggio la legge per velocizzare le armi a. Nell'acciaieria di Azovstal ancora civili,conferma 50 evacuati. L'apre alla pace senza restituzione della Crimeae annuncia: "Colpita fregata russa". Dubbi sul video. Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno ...... pro o contro la decisione americana di supporto all'). Perchè Gutierrez si mette in viaggio solo ora per andare ae quando sarebbe stato necessario muoversi, ha preferito restare zitto e ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 73 Un'azione di autosabotaggio delle truppe russe in Ucraina, per danneggiare deliberatamente il proprio equipaggiamento e ostacolare i piani del presidente russo, Vladimir Putin. Sembra ...