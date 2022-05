(Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "È alquanto sospetto questo orgoglio di Giuseppeche chiede dibattiti parlamentari quando da Presidente del Consiglio ha fatto da maggiordomo ai ministri americani". Così il senatore di Forza Italia Maurizio. "Ricordiamo le visite del ministro della Giustizia USA in Italia quandoera a Palazzo Chigi, con incontri tutti ancora da chiarire con i vertici dei servizi di sicurezza italiani.da capo del governo ha fatto da vassallo, ora vorrebbe fare l'eroe del pacifismo. È ovvio che tutti auspichiamo la pace ine nel mondo. Ma per ottenerla bisogna mantenere un quadro di solidarietà internazionale a sostegno di chi subisce aggressioni. Quella di. Su ogni tema". "Sono contro ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Gasparri, 'da Conte pura demagogia' - - PoliticaNewsNow : Ucraina, Gasparri (FI): 'Anche Guerini ha citato l'importanza del nostro convegno di martedì...' - zazoomblog : Ucraina: Gasparri (Fi) con vicenda Petrocelli siamo davvero al ridicolo - #Ucraina: #Gasparri #vicenda - zazoomblog : Ucraina: Gasparri (Fi) con vicenda Petrocelli siamo davvero al ridicolo - #Ucraina: #Gasparri #vicenda - PaoloTomasello2 : @gasparripdl VERGOGNATEVI!!!??????????????????????????????! Io non sono zerbino del primo Paese canaglia del Pianeta gli USA e… -

Il Tempo

...durante la sua audizione sull'ha citato l'importanza del nostro convegno di martedì sulla difesa e il ruolo dell'Europa'. Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio...sviluppi della guerra all'. I parlamentari hanno molte domande da fare al titolare della Difesa. Parlano tutti. Il partito democratico, con Enrico Borghi . Forza Italia, con Maurizio. ... Ucraina: Gasparri, 'da Conte pura demagogia' Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Ricordiamo le visite del ministro della ... È ovvio che tutti auspichiamo la pace in Ucraina e nel mondo. Ma per ottenerla bisogna mantenere un ...Il ministro della Difesa chiamato per rispondere ai dubbi dei gialloverdi però nessuno tra i parlamentari fa domande o replica ...