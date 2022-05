Ucraina, esplosioni a Odessa. Missili russi anche su un’azienda che produce energia a Mykolaiv (Di sabato 7 maggio 2022) Diversi Missili starebbero colpendo Odessa, la città portuale dell’Ucraina meridionale sul Mar Nero. Lo riferiscono i media ucraini che stanno diffondendo foto e video delle esplosioni. Serhiy Bratchuk, il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa avrebbe segnalato alla televisione nazionale che le truppe russe hanno lanciato diversi Missili contro la città, ma specificando che non ci sono ancora informazioni più dettagliate al momento. Bratchuk ha detto che gli attacchi avrebbero colpito l’area dopo che altri obiettivi nella regione circostante erano stati presi di mira da quattro Missili all’inizio della giornata. A riferirlo è il Kyiv Independent, il quale segnala che anche nella città di Mykolaiv le truppe russe ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Diversistarebbero colpendo, la città portuale dell’meridionale sul Mar Nero. Lo riferiscono i media ucraini che stanno diffondendo foto e video delle. Serhiy Bratchuk, il portavoce dell’amministrazione militare regionale diavrebbe segnalato alla televisione nazionale che le truppe russe hanno lanciato diversicontro la città, ma specificando che non ci sono ancora informazioni più dettagliate al momento. Bratchuk ha detto che gli attacchi avrebbero colpito l’area dopo che altri obiettivi nella regione circostante erano stati presi di mira da quattroall’inizio della giornata. A riferirlo è il Kyiv Independent, il quale segnala chenella città dile truppe russe ...

