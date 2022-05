Ucraina | diretta Biden | il 9 maggio la legge per l?invio di armi a Kiev Zelensky apre alla pace con rinuncia alla Crimea

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal i russi hanno sparato su un'auto che… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si è scusato per le affermazioni del mini… - Agenzia_Ansa : 'Se gli Stati che sono oggi membri dell'Ue vogliono preservare la loro sovranità hanno una sola opzione, uscire dal… - bizcommunityit : Guerra Russia-Ucraina, la diretta - Zelensky: 'Disposti a pace sui confini del 23 febbraio'. - emanuelegiusep3 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal i russi hanno sparato su un'auto che stava… -

...trasmette da un hotel dove un angolo è stato attrezzato per figurare come una trincea inTV,... Posso capire la propaganda russa, posso capire la propaganda, ciò che per me resta ...Ancora in bilico la partecipazione dell'alla manifestazione a causa della guerra in corso ... Tutte le finali di Domenica 5 Giugno saranno trasmesse inda La7 mentre le giornate di ...Roma, 6 mag. (askanews) - La Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina che includerà artiglieria, munizioni, radar e altre apparecchiature. "Gli Stati Unit ...'Oggi l'obiettivo prioritario è finire la guerra e far ritirare le truppe russe almeno ai confini del 23 febbraio. A spiegarlo è Andriy Yermak, capo dell'ufficio della presidenza ucraina, secondo il q ...