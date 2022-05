Advertising

Radicali : Dall’inizio del conflitto in Ucraina sono decine i giornalisti uccisi, feriti e dispersi. Qui, i nostri spazi telev… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze russe hanno ripreso i bombardamenti dell'acciaieria Azovstal a Mariupol dopo l'evacuazione di d… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - NatoBarrufante : RT @tradori: Al centro della foto è Stepan Bandera, nazista ucraino collaborazionista dei nazisti tedeschi. Uccise e fece uccidere polacchi… - RobertoAli20 : RT @tradori: Al centro della foto è Stepan Bandera, nazista ucraino collaborazionista dei nazisti tedeschi. Uccise e fece uccidere polacchi… -

Agenzia ANSA

... dall'acciaieria assediata di Mariupol, l'ultima sacca della resistenzacontro le forze russe nella citta'. Kiev ha detto che 50 civili sono stati evacuati, ma le notizie di nuovi scontri a ...... come una settimana fa in Nebraska - Putin non avrebbe mai invaso l''. Ore 1.45 Zelensky, ... Ore 01.15 Mosca: 50 persone evacuate da Azovstaldi civili sono stati evacuati dai tunnel sotto ... Ucraina, decine di civili evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol - Mondo Il filmato diffuso dal ministero della Difesa russo mostra i 'corridoi umanitari' con dozzine di civili evacuati da Azovstal, ...Quando in Russia è partito l’ordine di arrestare chiunque protesti contro la guerra, le donne hanno trovato modi creativi per opporsi al massacro in Ucraina, dagli scaffali dei supermercati alle mangi ...