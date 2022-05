Ucraina, dagli Usa nuovi aiuti militari per 150 milioni di dollari (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un ulteriore pacchetto da 150 milioni di dollari in “munizioni di artiglieria, radar e altre apparecchiature aggiuntive” in aiuti militari all’Ucraina. Come spiega la Cnn riportando le dichiarazioni di un funzionario della Casa Bianca, nell’ultimo pacchetto sono inclusi 25.000 colpi di artiglieria da 155 mm, radar di contro-artiglieria, apparecchiature di disturbo, equipaggiamento da campo e pezzi di ricambio. Gli Stati Uniti hanno chiarito che intendono fornire supporto a lungo termine all’Ucraina e hanno già stanziato alla nazione miliardi di dollari in assistenza militare e umanitaria. Il pacchetto proposto la scorsa settimana è stato più del doppio dell’infusione da 13,6 miliardi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un ulteriore pacchetto da 150diin “munizioni di artiglieria, radar e altre apparecchiature aggiuntive” inall’. Come spiega la Cnn riportando le dichiarazioni di un funzionario della Casa Bianca, nell’ultimo pacchetto sono inclusi 25.000 colpi di artiglieria da 155 mm, radar di contro-artiglieria, apparecchiature di disturbo, equipaggiamento da campo e pezzi di ricambio. Gli Stati Uniti hanno chiarito che intendono fornire supporto a lungo termine all’e hanno già stanziato alla nazione miliardi diin assistenza militare e umanitaria. Il pacchetto proposto la scorsa settimana è stato più del doppio dell’infusione da 13,6 miliardi di ...

Advertising

RaiNews : #Howitzer M777 può raggiungere il nemico a una distanza di 37 km #UkrainaRussiawar #Ucraina - RaiNews : Oggi prevista un'altra finestra di evacuazione di civili da #Mariupol. Dagli Usa un nuovo pacchetto di aiuti milita… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Presidente Draghi: sul pagamento del #gas in #rubli seguiremo le indicazioni dell’#Ue. Non c’è nessuna di… - stema59 : @RealRealCris @GiuseppeConteIT Allontanare nato dagli stati confinanti..Crimea confermata a Russia ...Donbass autonomo... Ucraina in UE. - giorgiovascotto : RT @Adnkronos: #Ucraina, dagli #Usa nuovi aiuti militari per 150 milioni di dollari. -