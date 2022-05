Ucraina | ci siamo ridotti a una guerra delle interpretazioni Così uccidiamo l’informazione

GiovaQuez : Conte: 'Sono molto fortemente contrario a un'escalation militare. Ma siamo favorevoli al sostegno della popolazione… - emergency_ong : Un aggiornamento da Balti, in #Moldavia, dove il nostro team offre assistenza – medica e anche psicologica – a chi… - GiovaQuez : Von der Leyen: 'Sono lieta di annunciare altri 200 milioni di euro di aiuti umanitari dell'Ue per l'Ucraina. Con qu… - TombaDavide : RT @beretta_g: Martina Pignatti replica a De Angelis: 'Noi siamo andati in #Ucraina a portare aiuti. Lei cosa ha fatto?'. La differenza tra… - MariaCr68567895 : RT @SeanFonnery: questo dona mezzo milione all’Ucraina e le nostre scuole e ospedali sono con le pezze al culo. Siamo alla follia https://t… -

RaiNews

Non visualizzi questo contenutospiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram ... i Måneskin con la bandiera dell'all'Arena Esce il 13 maggio a quasi sette mesi di ...Guerra- Russia: diretta no stop Gas, ecco perché la Ue ne sta comprando più dalla Russia I ... "È così importante per il presidente e per me che il popolo ucraino sappia checon loro", ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 71 Molto spesso in questi giorni abbiamo sentito parlare di guerra per procura. Ovvero una guerra mossa in un territorio per conto di altri Paesi interessati e non per una reale volontà dei popoli reside ...In Ucraina “prima si arriva ad un cessate meglio è, anche per i risvolti che si possono avere in Italia”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, a margine di un evento del partito in vista delle prossi ...