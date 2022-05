Ucraina, Biden annuncia altri aiuti, prosegue evacuazione da Mariupol (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo l'apertura di ieri, quando ha fatto sapere che un accordo di pace sarebbe possibile se i russi si ritirassero sulle “posizioni del 23 febbraio”, nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare dell'operazione di evacuazione dalla città di Mariupol e dall'acciaieria Azovstal, dove rimangono ancora intrappolati tanti civili. Il leader ucraino ha spiegato che prosegue “la missione di evacuazione da Mariupol, da Azovstal, con la mediazione delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della Croce Rossa” e che ieri sono stati messi in salvo “oltre 40 civili, donne e bambini”. Poi il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, ha annunciato invece che sono stati messi in salvo “50 donne, bambini e anziani dall'Azovstal” e che le operazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo l'apertura di ieri, quando ha fatto sapere che un accordo di pace sarebbe possibile se i russi si ritirassero sulle “posizioni del 23 febbraio”, nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare dell'operazione didalla città die dall'acciaieria Azovstal, dove rimangono ancora intrappolati tanti civili. Il leader ucraino ha spiegato che“la missione dida, da Azovstal, con la mediazione delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della Croce Rossa” e che ieri sono stati messi in salvo “oltre 40 civili, donne e bambini”. Poi il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, hato invece che sono stati messi in salvo “50 donne, bambini e anziani dall'Azovstal” e che le operazioni di ...

