Ucraina, Biden annuncia aiuti per 150 milioni di dollari. Kiev: pronti ad aprire su Crimea (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag — Senza dubbio non una data casuale: il 9 maggio, mentre la Russia celebrerà la vittoria contro l’esercito del Terzo Reich con una parata che quest’anno acquista sfumature simboliche di ben altro peso, il Presidente degli Stati Uniti firmerà una legge per velocizzare la fornitura di armamenti all’Ucraina. Si tratta di un ulteriore pacchetto da 150 milioni di dollari in aiuti militari, comprensivo di «munizioni di artiglieria, radar e altre apparecchiature aggiuntive» per la sicurezza del Paese. Ucraina, Biden annuncia pacchetto di aiuti Ad annunciarlo è il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Il provvedimento normativo, dall’evocativo nome di Ukraine democracy defense lend-lease act, era già stato approvato dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag — Senza dubbio non una data casuale: il 9 maggio, mentre la Russia celebrerà la vittoria contro l’esercito del Terzo Reich con una parata che quest’anno acquista sfumature simboliche di ben altro peso, il Presidente degli Stati Uniti firmerà una legge per velocizzare la fornitura di armamenti all’. Si tratta di un ulteriore pacchetto da 150diinmilitari, comprensivo di «munizioni di artiglieria, radar e altre apparecchiature aggiuntive» per la sicurezza del Paese.pacchetto diAdrlo è il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Il provvedimento normativo, dall’evocativo nome di Ukraine democracy defense lend-lease act, era già stato approvato dal ...

