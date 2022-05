Ucraina, Azov smentisce resa: “Bandiera bianca per evacuazione cittadini” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, nessuna resa da acciaieria Azovstal. “In rete circolano notizie sul fatto che i difensori di Mariupol si siano presentati all’esercito russo sventolando Bandiera bianca” scrive su Telegram il battaglione Azov, chiarendo così che le bandiere bianche non significano una resa. “Questo perché le bandiere bianche sono utilizzate da entrambi i gruppi per attuare il piano di evacuazione dei civili”. “Anche questa volta entrambi i gruppi hanno utilizzato le bandiere bianche per evacuare i cittadini dal territorio dello stabilimento Azovstal”, prosegue la comunicazione del battaglione, sottolineando che “è la quarta volta che si svolge questo procedimento”. E’ stato lo stesso presidente ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, nessunada acciaieriastal. “In rete circolano notizie sul fatto che i difensori di Mariupol si siano presentati all’esercito russo sventolando” scrive su Telegram il battaglione, chiarendo così che le bandiere bianche non significano una. “Questo perché le bandiere bianche sono utilizzate da entrambi i gruppi per attuare il piano didei civili”. “Anche questa volta entrambi i gruppi hanno utilizzato le bandiere bianche per evacuare idal territorio dello stabilimentostal”, prosegue la comunicazione del battaglione, sottolineando che “è la quarta volta che si svolge questo procedimento”. E’ stato lo stesso presidente ...

