Ucraina | al-Zawahiri | “Invasione russa possibile per debolezza Usa”

(Adnkronos) – E' stata "la debolezza degli Stati Uniti" a rendere possibile la guerra in Ucraina, ovvero a far sì che il Paese diventasse "preda della Russia". Lo ha sostenuto il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri in un video pre registrato per commemorare l'uccisione del suo precedessore e fondatore del gruppo terroristico Osama bin Laden nel maggio del 2011 in Pakistan. Lo riporta il sito di intelligence Site. Nel video, della durata di 27 minuti, il medico egiziano appare seduto a una scrivania con alcuni libri e una pistola. Al-Zawahiri nel suo discorso si rivolge direttamente ai musulmani invitandoli a restare uniti anche di fronte agli Stati Uniti, descritti come più deboli "dopo la sconfitta in Iraq e in Afghanistan, dopo i disastri economici causati dalle invasioni dell'11 settembre".

