Ucraina, 007 Gb: “Dure perdite di mezzi per Russia” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra in Ucraina sta infliggendo “Dure perdite” nelle capacità delle forze armate russe, in particolare dei mezzi ed equipaggiamenti più moderni ed avanzati. E’ quanto afferma l’ultimo bollettino dell’intelligence britannica. “Sarà necessario molto tempo e denaro alla Russia per ricostituire le forze armate perse durante il conflitto – continua il bollettino – sarà particolarmente difficile sostituire l’equipaggiamento più moderno ed avanzato a causa delle sanzioni che limitano l’accesso della Russia ai componenti microelettronici”. Intanto l’esercito ucraino ha affermato che le forze russe hanno iniziato a far saltare in aria i ponti per rallentare una controffensiva Ucraina nel nord-est. Nel suo ultimo aggiornamento, lo Stato maggiore di Kiev ha ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra insta infliggendo “” nelle capacità delle forze armate russe, in particolare deied equipaggiamenti più moderni ed avanzati. E’ quanto afferma l’ultimo bollettino dell’intelligence britannica. “Sarà necessario molto tempo e denaro allaper ricostituire le forze armate perse durante il conflitto – continua il bollettino – sarà particolarmente difficile sostituire l’equipaggiamento più moderno ed avanzato a causa delle sanzioni che limitano l’accesso dellaai componenti microelettronici”. Intanto l’esercito ucraino ha affermato che le forze russe hanno iniziato a far saltare in aria i ponti per rallentare una controffensivanel nord-est. Nel suo ultimo aggiornamento, lo Stato maggiore di Kiev ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - lifestyleblogit : Ucraina, 007 Gb: 'Dure perdite di mezzi per Russia' - - PaolilloLuca : Ucraina, 007 Gb: 'Dure perdite di mezzi per Russia' -