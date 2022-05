Twitter, Musk vuole il 500% dei ricavi nel 2028. Ma l'affare rischia lo stop (Di sabato 7 maggio 2022) Rivelato il piano segreto di Musk. Ma 8l fondo pensione della polizia di Orlando ha fatto causa all'azienda e a lui per impedire l'acquisizione prima del 2025. Potrebbe farcela Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 7 maggio 2022) Rivelato il piano segreto di. Ma 8l fondo pensione della polizia di Orlando ha fatto causa all'azienda e a lui per impedire l'acquisizione prima del 2025. Potrebbe farcela Segui su affaritaliani.it

