Tv in lutto L’attore morto a pochi giorni dal compleanno Indimenticabile il suo ruolo nella serie

(Di sabato 7 maggio 2022)televisione e nel cinema. Si spegne per sempre all’età di 68 anni -69 tra-, il volto iconico noto per il celebredi Mr.Treeger in Friends. La notizia del decesso delsopraggiunge da Bridget Everett, che però non ha reso note le cause che hanno portato al decesso. “Con grande tristezza, la famiglia di Michael G. Hagerty annuncia la sua morte avvenuta ieri a Los Angeles”, con queste parole Bridget Everett ha annunciato su Instagram la dolorosa perdita: “Ho amato Mike nell’istante in cui l’ho incontrato. Era così speciale. Affettuoso, divertente, mai incontrato uno sconosciuto. Siamo devastati che sia scomparso”. “Mike era adorato da tutto il cast e dalla troupe di ‘Somebody Somewhere’. I nostri pensieri sono con sua moglie e la sua ...