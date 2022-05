Advertising

ilGiornale.it

non spinge mai così in là il suo amore per il bosco e il selvatico come in questi versi, ... Un pessimismo cupo aleggia su Tra cent'annisarà dimenticato: l'ansia, la gioia, il morire, il ...In questo caso sarebbe meno insultante della sua intelligenza - anche se, insomma, sarebbeda ... Io, per esempio, amo Knut. Ma credo che se ci fossimo trovati nella vecchia Kristiania a ... Tutto l'Hamsun poeta, al naturale - ilGiornale.it Di Knut Hamsun (1859-1952), il grande scrittore norvegese, ricordavo la voce potente, di una epicità intrisa di natura e di sensazioni cosmiche in romanzi come Pan, Il risveglio della terra, Misteri, ...Luci e ombre di un gigante della letteratura mondiale. Riedito in una nuova traduzione il romanzo che gli valse il Premio Nobel ...