Trump | respinto ricorso contro il bando da Twitter

Leggi su italiasera

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Un giudice della California hailpresentato da Donaldper la decisione della piattaforma di mettere all’ex presidente dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il, inizialmente presentato dalo scorso anno in Florida insieme alle analoghe denunce a Google e Facebook, come parte di una più ampia strategia per mobilitare i conservatori che accusano le società di social media di censurare le loro posizioni. La decisione del giudice arriva dopo che il fondatore di Tesla e Space X Elon Musk ha annunciato la sua intenzione di comprare, puntando il ditole politiche per limitare gli estremisti considerate una limitazione della ...