Triestina-Palermo, da Lopez e Negro fino a Giorno: le ultime in casa biancorossa (Di sabato 7 maggio 2022) Le ultime in casa Triestina in vista dell'atteso match valido per il primo turno dei playoff nazionali contro il Palermo di Silvio Baldini Leggi su mediagol (Di sabato 7 maggio 2022) Leinin vista dell'atteso match valido per il primo turno dei playoff nazionali contro ildi Silvio Baldini

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - ILOVEPACALCIO : Ghirelli su polemica tv Triestina-Palermo: 'I club scelgano orari delle partite che consentano l’accesso agli stadi… - tifosipalermoit : Curve a 5 euro per il match di giovedì, ribassi pure in tutti gli altri settori. Prima tocca agli abbonati, vendita… - ILOVEPACALCIO : Domani la prima sfida dei playoff in casa della Triestina. Palermo, Baldini si affida ai fedelissimi - Ilovepalermo… -