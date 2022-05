Tre turisti morti nel resort da sogno alle Bahamas. 'Emergenza sanitaria ignota, convulsioni prima della fine' (Di sabato 7 maggio 2022) Tre cittadini statunitensi sono stati trovati morti al Bahamas Sandals mentre un quarto è stato ricoverato in ospedale. Il primo ministro ad interim Chester Cooper ha affermato che i corpi senza vita ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Tre cittadini statunitensi sono stati trovatialSandals mentre un quarto è stato ricoverato in ospedale. Il primo ministro ad interim Chester Cooper ha affermato che i corpi senza vita ...

Advertising

zav_news : ???? Tre turisti americani sono stati trovati morti in circostanze misteriose in un resort di lusso alle #Bahamas, il… - ParliamoDiNews : Il mistero dei tre turisti morti nel resort di lusso alle Bahamas: Prima il malore, poi le convulsioni #mistero… - poliziana : @CamilloLangone Al supermercato no. Eravamo in tre italiani senza mascherina, gli altri erano turisti stranieri (m… - TempiReali : @spighissimo @LiaQuartapelle @EnricoLetta @repubblica @riccardomagi Ogni tre giorni parte una delegazione di questi… - Ambra78579094 : @Scrambl46783114 @borghi_claudio Io tre giorni fa mi sono quasi sentita male sull'aereo, è rimasto posteggiato al s… -