Travaglio su Nove: “L’Ucraina nell’Ue? Assurdo. La situazione economica e il battaglione Azov nell’esercito lo impediscono” (Di sabato 7 maggio 2022) “Allargare l’Unione europea alL’Ucraina ora? E’ un discorso Assurdo”. Così Marco Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove, ha commentato un passaggio dell’intervento di Mario Draghi a Strasburgo in cui il presidente del consiglio italiano auspicava “l’ingresso delL’Ucraina nell’Unione europea” in nome di un processo di allargamento accelerato. “Quel discorso di Draghi, per fortuna, non l’ha sentito nessuno, perché se capovolgevi le telecamere vedevi un emiciclo completamente deserto. – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Quindi il nostro peso è dimostrato dal fatto che quando parla Draghi, almeno in Europa, nessuno lo sta a sentire. Ma è il capolavoro dell’ipocrisia. Quell’uomo lì, da presidente della Bce, è quello che ha fatto la famosa cura “lacrime e sangue” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Allargare l’Unione europea alora? E’ un discorso”. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su, ha commentato un passaggio dell’intervento di Mario Draghi a Strasburgo in cui il presidente del consiglio italiano auspicava “l’ingresso delnell’Unione europea” in nome di un processo di allargamento accelerato. “Quel discorso di Draghi, per fortuna, non l’ha sentito nessuno, perché se capovolgevi le telecamere vedevi un emiciclo completamente deserto. – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Quindi il nostro peso è dimostrato dal fatto che quando parla Draghi, almeno in Europa, nessuno lo sta a sentire. Ma è il capolavoro dell’ipocrisia. Quell’uomo lì, da presidente della Bce, è quello che ha fatto la famosa cura “lacrime e sangue” ...

Advertising

fattoquotidiano : NUOVE ARMI ALL'UCRAINA Marco Travaglio 'M5S e Lega sono contro questa escalation, e senza di loro Draghi va a casa'… - ilfattovideo : Travaglio su Nove: “L’Ucraina nell’Ue? Assurdo. La situazione economica e il battaglione Azov nell’esercito lo impe… - miciorny : @nove Crozza for president - apertura puntata imitazione di Orsini - ma ora ho rivisto il pezzo in cui il vero, il… - adapallai : @Yoda15271485 @nove @aedtalkshow Eh lo so, ma da lettrice del Fatto sono un po' delusa. Lo trovo poco razionale e a… - marcelloscalvi1 : @YoshiIrai C’è Travaglio sulla Nove -