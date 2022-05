Toscana: a Giani non bastano 20 giornalisti. Stanziati altri 300mila euro per la comunicazione (Di sabato 7 maggio 2022) “Imprese e famiglie sono nella morsa dei rincari energetici e delle materie prime e anziché pensare a loro il presidente Giani ha aggiunto fondi al suo scarno, si fa per dire, budget per la comunicazione istituzionale. Nell’ultima variazione di bilancio della Regione Toscana abbiamo trovato un ulteriore stanziamento di quasi 300mila euro”. Lo afferma, in una nota, Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano. “Si potrebbe pensare che il governatore fosse a corto di visibilità per sé e la sua Giunta ed invece, non è così – sostiene Torselli – Giani ha una sua portavoce, oltre a disporre di una vera e propria agenzia che si occupa di veicolare le comunicazioni della Giunta (Toscana Notizie). Questa è costituita da quindici ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) “Imprese e famiglie sono nella morsa dei rincari energetici e delle materie prime e anziché pensare a loro il presidenteha aggiunto fondi al suo scarno, si fa per dire, budget per laistituzionale. Nell’ultima variazione di bilancio della Regioneabbiamo trovato un ulteriore stanziamento di quasi”. Lo afferma, in una nota, Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano. “Si potrebbe pensare che il governatore fosse a corto di visibilità per sé e la sua Giunta ed invece, non è così – sostiene Torselli –ha una sua portavoce, oltre a disporre di una vera e propria agenzia che si occupa di veicolare le comunicazioni della Giunta (Notizie). Questa è costituita da quindici ...

