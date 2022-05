Torna l'incubo Al Qaeda, Al-Zawahiri incolpa gli Usa per la guerra in Ucraina (Di sabato 7 maggio 2022) Torna l'incubo del terrorismo targato Al Qaeda. Il leader Ayman al Zawahiri è apparso in un video preregistrato in occasione dell'undicesimo anniversario dell'uccisione del predecessore Osama bin Laden. Nel filmato, al-Zawahiri dice che "la debolezza degli Usa" è il motivo per cui l'Ucraina sarebbe diventata "preda" dell'invasione russa. Il discorso di 27 minuti è stato diffuso venerdì, secondo l'organizzazione di monitoraggio delle attività degli jihadisti online, Site. Al-Zawahiri appare seduto a una scrivania, con dei libri e una pistola. Sollecitando l'unità musulmana, dice che gli Stati Uniti sono in uno stato di debolezza e di declino, citando l'impatto delle guerre in Iraq e Afghanistan seguite agli attacchi terroristici dell'11 settembre. Gli Stati ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022)l'del terrorismo targato Al. Il leader Ayman alè apparso in un video preregistrato in occasione dell'undicesimo anniversario dell'uccisione del predecessore Osama bin Laden. Nel filmato, al-dice che "la debolezza degli Usa" è il motivo per cui l'sarebbe diventata "preda" dell'invasione russa. Il discorso di 27 minuti è stato diffuso venerdì, secondo l'organizzazione di monitoraggio delle attività degli jihadisti online, Site. Al-appare seduto a una scrivania, con dei libri e una pistola. Sollecitando l'unità musulmana, dice che gli Stati Uniti sono in uno stato di debolezza e di declino, citando l'impatto delle guerre in Iraq e Afghanistan seguite agli attacchi terroristici dell'11 settembre. Gli Stati ...

