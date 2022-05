Torna la Straceriano con la festa di associazioni | sport e volontariato

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 7 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorlache apre una giornata diperdi Primavera a Ceriano Laghetto con una giornata ricchissima di appuntamenti per tutti nelle vie del centro. L’appuntamento è per domenica 8 maggio, quando alle 8,30 in piazza Diaz partirà la XXVI edizione della. Laè una manizione ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.