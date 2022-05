Torna dopo 2 anni la Fiera Campionaria di Venticano, presentazione giovedì 12. (Di sabato 7 maggio 2022) Sono passati circa ventiquattro mesi, dall'ultima edizione della Fiera di Venticano; l'ennesima ricolma di ogni possibile record. Nel mezzo, da una parte due anni di emergenza Covid con ondate a ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 7 maggio 2022) Sono passati circa ventiquattro mesi, dall'ultima edizione delladi; l'ennesima ricolma di ogni possibile record. Nel mezzo, da una parte duedi emergenza Covid con ondate a ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dopo un Purgatorio durato 26 anni tra Serie B, C e C2, la Cremonese torna in A all'ultimo respiro. Per i grigioross… - gippu1 : E complimenti anche alla #Cremonese che torna in serie A dopo 26 anni, con le figurine Panini della sua miglior sta… - tvdellosport : ?? LECCE PROMOSSO IN SERIE A Grazie al successo per 1-0 contro il Pordenone il Lecce vince il campionato di Serie… - pensachee : @hanyaukux non ero nella tua situazione ma dopo il colore che ho fatto quest’estate e che mi faceva cagare ho ricom… - Tele90_canale98 : Dopo due anni torna “Bicincittà”, gli organizzatori invitano i candidati sindaco a pedalare il 15 maggio… -