Torino, Vagnati su Belotti: «Rinnovo? Ci siamo parlati e …»

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato della situazione Belotti ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli. Ecco le sue parole: «Vogliamo fare una grande partita, contro una squadra che ha la qualità forse migliore del campionato. Rinnovo di Belotti? Ci siamo parlati, ancora deve fare le sue valutazioni e ci riaggiorneremo il prima possibile: valuteremo nel futuro imminente. Tutto è aperto».

