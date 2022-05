Torino, Vagnati: 'Belotti? Futuro aperto a tutto, ecco cosa ci siamo detti' (Di sabato 7 maggio 2022) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Napoli: "L'obiettivo di oggi è... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Davide, direttore sportivo del, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Napoli: "L'obiettivo di oggi è...

Advertising

sportli26181512 : Vagnati: 'Belotti? Tutto aperto, ci aggiorniamo il prima possibile' - LeBombeDiVlad : ?? 'Per #Belotti è ancora tutto aperto' ?? Il ds #Vagnati non esclude la permanenza del capitano del #Torino #LBDV… - mvcalcio : RT @sportface2016: #Torino, #Vagnati: '#Belotti non ha ancora deciso sul suo futuro, è ancora tutto aperto' - sportface2016 : #Torino, #Vagnati: '#Belotti non ha ancora deciso sul suo futuro, è ancora tutto aperto' - sportli26181512 : Torino, Vagnati: 'Belotti? Futuro aperto a tutto, ecco cosa ci siamo detti': Davide Vagnati, direttore sportivo del… -