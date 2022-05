Torino-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per Torino-Napoli, sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma vogliono comunque chiudere la stagione al meglio e regalare una gioia ai propri tifosi. Sfida che si preannuncia spettacolare; basti pensare che nelle ultime cinque gare le due squadre hanno segnato in totale ben 24 gol (circa 2,5 a partita). Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 7 maggio. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma vogliono comunque chiudere la stagione al meglio e regalare una gioia ai propri tifosi. Sfida che si preannuncia spettacolare; basti pensare che nelle ultime cinque gare le due squadre hanno segnato in totale ben 24 gol (circa 2,5 a partita). Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 7 maggio. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace.

