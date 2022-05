Torino-Napoli, le formazioni ufficiali (Di sabato 7 maggio 2022) Nel primo anticipo del sabato pomeriggio scenderanno in campo per la 36a giornata di Serie A Torino e Napoli. Le due squadre non hanno più niente da dire al campionato visto che hanno raggiunto i proprio obiettivi. I granata scenderanno in campo consapevoli che questa stagione è servita per gettare le basi per il prossimo campionato visto l’ottimo lavoro di Juric. Gli azzurri di Luciano Spalletti proveranno a chiudere la stagione nel migliore dei modi consolidando il terzo posto in classifica visto il sogno scudetto ormai svanito. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Napoli. Il Torino di Ivan Juric si trova al decimo posto in classifica con 47 punti e l’opportunità di migliorarlo in queste ultime tre giornate di campionato. Questa stagione i granata hanno ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 7 maggio 2022) Nel primo anticipo del sabato pomeriggio scenderanno in campo per la 36a giornata di Serie A. Le due squadre non hanno più niente da dire al campionato visto che hanno raggiunto i proprio obiettivi. I granata scenderanno in campo consapevoli che questa stagione è servita per gettare le basi per il prossimo campionato visto l’ottimo lavoro di Juric. Gli azzurri di Luciano Spalletti proveranno a chiudere la stagione nel migliore dei modi consolidando il terzo posto in classifica visto il sogno scudetto ormai svanito. Ecco di seguito ledi. Ildi Ivan Juric si trova al decimo posto in classifica con 47 punti e l’opportunità di migliorarlo in queste ultime tre giornate di campionato. Questa stagione i granata hanno ...

