Torino-Napoli, le formazioni / Spalletti conferma Mertens, Anguissa e Ruiz. Out Lobotka (Di sabato 7 maggio 2022) All'Olimpico Grande Torino si gioca alle 15 Torino-Napoli, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Le squadre non sono mosse da grandi ambizioni di classifica: gli azzurri, già matematicamente qualificati in Champions, possono allungare sulla Juventus – che ha perso ieri col Genoa – per rinsaldare il terzo posto; il Toro di Juric, invece, ha l'obiettivo di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica. Di seguito le scelte degli allenatori. Torino – Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Napoli – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. L'articolo ilNapolista.

