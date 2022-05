Torino-Napoli, Formazioni ufficiali: “Osimhen presente come Belotti” (Di sabato 7 maggio 2022) Torino-Napoli, Formazioni UFFICALI- All’ Olimpico di Torino oggi va in scena la sfida con il Napoli che nella partita di andata ha avuto la meglio. La partita del Maradona ha davvero avuto dei grandi risvolti positivi con gli azzurri ancora alle prese con la corsa scudetto. E il Torino che ha davvero trovato la linfa importante per dare la scossa alla sua stagione che fino in quel momento non stava andando davvero per il meglio, con Juric in grande discussione ad inizio stagione. conferma tutti i protagonisti dello strepitoso successo contro il Sassuolo dello scorso weekend. I campani cercano tre punti a Torino per consolidare la terza posizione dopo la sconfitta della Juventus di ieri sera a Marassi contro il Genoa. Ivan Juric, invece, schiera i suoi con il classico ... Leggi su seriea24 (Di sabato 7 maggio 2022)UFFICALI- All’ Olimpico dioggi va in scena la sfida con ilche nella partita di andata ha avuto la meglio. La partita del Maradona ha davvero avuto dei grandi risvolti positivi con gli azzurri ancora alle prese con la corsa scudetto. E ilche ha davvero trovato la linfa importante per dare la scossa alla sua stagione che fino in quel momento non stava andando davvero per il meglio, con Juric in grande discussione ad inizio stagione. conferma tutti i protagonisti dello strepitoso successo contro il Sassuolo dello scorso weekend. I campani cercano tre punti aper consolidare la terza posizione dopo la sconfitta della Juventus di ieri sera a Marassi contro il Genoa. Ivan Juric, invece, schiera i suoi con il classico ...

Advertising

pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - MM14XO : @DDxneyy torino napoli rigore si - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Torino Napoli in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se hai clicca… - SkyTG24 : Serie A, oggi tre partite: alle 15 Torino-Napoli. Poi Sassuolo-Udinese e Lazio-Sampdoria - NCN_it : #Torino-#Napoli, le formazioni ufficiali: #Spalletti conferma l'undici che ha asfaltato il Sassuolo #TorinoNapoli… -