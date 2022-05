Torino Napoli, Belotti osservato speciale dagli azzurri (Di sabato 7 maggio 2022) Belotti è in scadenza e di rinnovo ancora non si è parlato, anche per questo Torino Napoli ha un osservato speciale Oggi alle ore 15 andrà in scena il primo anticipo delle partite del sabato tra Torino e Napoli. I granata vogliono chiudere al meglio la stagione e gli azzurri staccare la Juve sconfitta a Genoa. La partita di oggi sarà anche l’occasione per osservare più da vicino Andrea Belotti. L’attaccante granata che ancora non ha parlato di rinnovo, è attenzionato da Giuntoli per il mercato dovesse partire Osimhen. Un profilo che piace in casa azzurra e l’occasione da big per Belotti. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022)è in scadenza e di rinnovo ancora non si è parlato, anche per questoha unOggi alle ore 15 andrà in scena il primo anticipo delle partite del sabato tra. I granata vogliono chiudere al meglio la stagione e glistaccare la Juve sconfitta a Genoa. La partita di oggi sarà anche l’occasione per osservare più da vicino Andrea. L’attaccante granata che ancora non ha parlato di rinnovo, è attenzionato da Giuntoli per il mercato dovesse partire Osimhen. Un profilo che piace in casa azzurra e l’occasione da big per. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

