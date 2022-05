Torino, Juric: «Dovevamo fare meglio. Futuro? Il presidente dica cosa vuole» (Di sabato 7 maggio 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta dei granata contro il Napoli: ecco le sue dichiarazioni Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Torino-Napoli. GARA – «Oggi non è stata una buona partita, mi aspettavo di più perchè abbiamo concesso troppo al Napoli. Dovevamo fare molto meglio su alcune giocate. Praet è un grande giocatore, mi aspetto entri più nel vivo del gioco piuttosto che cercare di più la profondità». Futuro – «Quest’anno è stato molto positivo, ora tocca alla società dire cosa vuole. Potevamo fare anche molti più punti, ora analizzeremo la situazione e cercheremo di prendere giocatori forti perchè vogliamo alzare l’asticella. Uno lo perderemo e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Ivan, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta dei granata contro il Napoli: ecco le sue dichiarazioni Ivanha parlato ai microfoni di Dazn dopo-Napoli. GARA – «Oggi non è stata una buona partita, mi aspettavo di più perchè abbiamo concesso troppo al Napoli.moltosu alcune giocate. Praet è un grande giocatore, mi aspetto entri più nel vivo del gioco piuttosto che cercare di più la profondità».– «Quest’anno è stato molto positivo, ora tocca alla società dire. Potevamoanche molti più punti, ora analizzeremo la situazione e cercheremo di prendere giocatori forti perchè vogliamo alzare l’asticella. Uno lo perderemo e ...

