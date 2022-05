Torino, Brekalo: «Il mio obiettivo era segnare 10 goal, ma…» (Di sabato 7 maggio 2022) Brekalo: «Il mio obiettivo era segnare 10 goal, ma…». Le parole del calciatore del Torino a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli Le parole del trequartista del Torino Josip Brekalo ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro il Napoli: «Era il mio obiettivo segnare 10 gol. Sono arrivato a 6 e poi mi sono fermato, ma l’importante era che la squadra raggiungesse il suo obiettivo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022): «Il mioera10, ma…». Le parole del calciatore dela pochi minuti dalla sfida contro il Napoli Le parole del trequartista delJosipai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro il Napoli: «Era il mio10 gol. Sono arrivato a 6 e poi mi sono fermato, ma l’importante era che la squadra raggiungesse il suo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

