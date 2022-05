Todd Boehly acquista il Chelsea per 4,25 miliardi di sterline (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Un consorzio guidato da Todd Boehly, comproprietario dei LA Dodgers, e sostenuto da Clearlake Capital ha firmato un contratto per l'acquisizione del Chelsea per 4 miliardi di sterline. La notizia è stata anticipata nella notte dal Telegraph. La firma, spiega la testata britannica, è avvenuta dopo "una settimana di intense trattative". L'imprenditore russo Roman Abramovich aveva deciso di mettere in vendita la squadra di calcio inglese in seguito all'invasione dell'Ucraina, che ha messo in difficoltà gli affari all'estero di numerosi oligarchi. L'operazione potrà essere perfezionata solo dopo i via libera del governo britannico e della Premier League. L'accordo è stato confermato dal club in una nota, nella quale precisa che il valore dell'operazione è pari per la precisione a 4,25 ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Un consorzio guidato da, comproprietario dei LA Dodgers, e sostenuto da Clearlake Capital ha firmato un contratto per l'acquisizione delper 4di. La notizia è stata anticipata nella notte dal Telegraph. La firma, spiega la testata britannica, è avvenuta dopo "una settimana di intense trattative". L'imprenditore russo Roman Abramovich aveva deciso di mettere in vendita la squadra di calcio inglese in seguito all'invasione dell'Ucraina, che ha messo in difficoltà gli affari all'estero di numerosi oligarchi. L'operazione potrà essere perfezionata solo dopo i via libera del governo britannico e della Premier League. L'accordo è stato confermato dal club in una nota, nella quale precisa che il valore dell'operazione è pari per la precisione a 4,25 ...

