Advertising

AngeloRusconi : @Phastidio Un gigante della commedia all'italiana: a metà strada tra Sordi dei Vitelloni (lavoratoriii? Prrra!!!) e… - Spenky88 : RT @SulPratoVerde: 4 immagini che spaventano il tifoso romanista. #Lazio #UECL #Roma #SerieA - LazioCronaca : RT @SulPratoVerde: 4 immagini che spaventano il tifoso romanista. #Lazio #UECL #Roma #SerieA - aupCWc2xQ7x7SZ1 : RT @SulPratoVerde: 4 immagini che spaventano il tifoso romanista. #Lazio #UECL #Roma #SerieA - alessansia_ : RT @SulPratoVerde: 4 immagini che spaventano il tifoso romanista. #Lazio #UECL #Roma #SerieA -

Gazzetta del Sud

Il, rivolgendo lo sguardo verso il pullman, non si accorge del traffico ad un semaforo e finisce con lo schiantarsi contro un'auto. Clicca su play per guardare il video: ...In totale quindi il, fra mezzi di trasporto e biglietti per la partita, dovrà sobbarcarsi una spesa che andrà tra i 600 e 800 euro per seguire la sua squadra. Tifoso romanista insulta i tifosi del Leicester e va a sbattere contro un'auto IL VIDEO E' diventato virale un video che ritrae un tifoso romanista andare a sbattere contro un'auto mentre è alla guida del suo scooter perché intento a insultare i ...Roma-Leicester, gli insulti agli inglesi finiscono col botto: un incidente stradale di cui è stato vittima un tifoso in motorino che, distraendosi mentre gridava parolacce in direzione degli inglesi, ...