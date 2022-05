Tifoso della Roma insulta quelli del Leicester, poi si schianta – Video (Di sabato 7 maggio 2022) Un Tifoso della Roma ha tamponato un’auto mentre insultava i tifosi del Leicester che stavano transitando in pullmann. Il Video ha fatto il giro del web, anche perché appare veramente assurdo quanto accaduto. Il Video del Tifoso della Roma che insulta quelli del Leicester è uno dei più cliccati in rete. Il supporters giallorosso inveisce così tanto contro i tifosi avversari che non si accorge che le auto davanti a lui si sono fermate, così la corsa del suo scooter si ferma sulla vettura davanti a lui, tra le risate dei tifosi del Leicester. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di sabato 7 maggio 2022) Unha tamponato un’auto mentreva i tifosi delche stavano transitando in pullmann. Ilha fatto il giro del web, anche perché appare veramente assurdo quanto accaduto. Ildelchedelè uno dei più cliccati in rete. Il supporters giallorosso inveisce così tanto contro i tifosi avversari che non si accorge che le auto davanti a lui si sono fermate, così la corsa del suo scooter si ferma sulla vettura davanti a lui, tra le risate dei tifosi del. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

