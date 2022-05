Tifosi granata contro Napoli: cori offensivi dagli spalti (Di sabato 7 maggio 2022) Primo tempo con poche emozioni quello tra Torino e Napoli, partita combattuta che non riesce a sbloccarsi. Tuttavia, come ormai avviene su ogni campo in cui il Napoli va a giocare in trasferta, ci sono stati i consueti cori contro Napoli e i napoletani. Questa volta “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani” i cori lanciati dagli spalti dai Tifosi granata che hanno rimbombato per tutto lo stadio. Al momento fortunatamente però non si stanno verificando i consueti cori beceri contro il Vesuvio. Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Primo tempo con poche emozioni quello tra Torino e, partita combattuta che non riesce a sbloccarsi. Tuttavia, come ormai avviene su ogni campo in cui ilva a giocare in trasferta, ci sono stati i consuetie i napoletani. Questa volta “Odio” e “Noi non siamo napoletani” ilanciatidaiche hanno rimbombato per tutto lo stadio. Al momento fortunatamente però non si stanno verificando i consuetibeceriil Vesuvio.

