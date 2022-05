Tempesta d'amore, anticipazioni dall'8 al 14 maggio: ore di paura per Maja (Di sabato 7 maggio 2022) Ore di apprensione e paura per Maja Von Thalheim a Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni dall'8 al 14 maggio. La ragazza, infatti, a causa di un improvviso terremoto, rimarrà imprigionata in una caverna con Hannes, proprio mentre Florian deciderà di dimenticarla, dopo aver saputo che Fröhlich chiederà alla Von Thalheim di sposarlo. Nel frattempo, Hildegard sarà certa che Alfons non guiderà mai più la sua moto, ma lui già si attiverà per ripararla. In seguito, Rosalie flirterà al bar con Erik con l'obiettivo di vendergli un'assicurazione, ma Michael lo sorprenderà. Poco dopo, Maja riuscirà a contattare Florian per chiedere aiuto e il giovane correrà a cercarla. Tempesta d'amore, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 maggio 2022) Ore di apprensione eperVon Thalheim ad', come rivelano le'8 al 14. La ragazza, infatti, a causa di un improvviso terremoto, rimarrà imprigionata in una caverna con Hannes, proprio mentre Florian deciderà di dimenticarla, dopo aver saputo che Fröhlich chiederà alla Von Thalheim di sposarlo. Nel frattempo, Hildegard sarà certa che Alfons non guiderà mai più la sua moto, ma lui già si attiverà per ripararla. In seguito, Rosalie flirterà al bar con Erik con l'obiettivo di vendergli un'assicurazione, ma Michael lo sorprenderà. Poco dopo,riuscirà a contattare Florian per chiedere aiuto e il giovane correrà a cercarla.d', ...

Advertising

ParliamoDiNews : Tempesta d`amore anticipazioni 7 maggio: Hildegard non sa che fare #Oggi #Hildegard #Tempestadamoreanticipazioni… - auroralaimo95 : Lulù,amore nostro,sei speciale ricordatelo sempre. Noi siamo con te,il tuo porto sicuro quando c'è il mare in tempe… - twobridgetinone : Cara Lulù! chi semina vento raccoglie tempesta! e tu potrai avere un carattere particolare, potrai essere una voce… - ParliamoDiNews : Anticipazioni di Tempesta d’amore dal 9 al 15 maggio 2022 | MondoTV 24 #anticipazioni #tempestadamore - PatyRalis : @htc46 Il vero amore è anche in mezzo alla tempesta sennò sarà qualunque cosa ma nn amore. Ciaooo -