Svolta storica nell’Irlanda del Nord, lo Sinn Fein vince le elezioni: gli eredi dell’Ira verso la guida del governo (Di sabato 7 maggio 2022) Risultato storico in Irlanda del Nord, dove il partito nazionalista di sinistra Sinn Fein ha vinto le elezioni Politiche dello scorso giovedì. Il partito nazionalista, già organo politico del movimento armato Ira, ha ottenuto la maggioranza relativa nel Parlamento di Belfast, spingendo la sua leader, Michelle O’Neill, a diventare con buone probabilità il primo capo di governo nazionalista dell’Irlanda del Nord. Per il Paese si apre una «nuova era – ha detto la stessa O’Neill -. È un momento cruciale per la nostra vita politica e il nostro popolo», spiegando che l’ipotesi di una possibile riunificazione dell’Irlanda: «è già oggetto di un sano dibattito. Porterò una leadership inclusiva – ha aggiunto – che celebra la diversità, che che garantisce diritti ed eguaglianza per coloro che ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Risultato storico in Irlanda del, dove il partito nazionalista di sinistraha vinto lePolitiche dello scorso giovedì. Il partito nazionalista, già organo politico del movimento armato Ira, ha ottenuto la maggioranza relativa nel Parlamento di Belfast, spingendo la sua leader, Michelle O’Neill, a diventare con buone probabilità il primo capo dinazionalista dell’Irlanda del. Per il Paese si apre una «nuova era – ha detto la stessa O’Neill -. È un momento cruciale per la nostra vita politica e il nostro popolo», spiegando che l’ipotesi di una possibile riunificazione dell’Irlanda: «è già oggetto di un sano dibattito. Porterò una leadership inclusiva – ha aggiunto – che celebra la diversità, che che garantisce diritti ed eguaglianza per coloro che ...

